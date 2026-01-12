Ричмонд
Мэр Краснодара призвал работодателей отпустить сотрудников с работы раньше

Мэр Краснодара призвал отпустить сотрудников с работы раньше из-за снегопада.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 12 янв — РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов на фоне сильного снегопада призвал работодателей отпустить сотрудников с работы раньше, чтобы службы могли начать уборку улиц от снега.

С ночи в Краснодаре выпало около 15 сантиметров снега, сообщали в пресс-службе мэрии.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, на магистральных улицах города весь день активное движение и пробки, техника не может полноценно выйти на их очистку и в связи с этим направлена на пригородные улицы, въездные маршруты и те дороги, где нет скопления автомобилей.

«Чтобы очистить дороги, необходимо их разгрузить. В связи с этим обращаюсь ко всем работодателям Краснодара: по возможности отпустите своих сотрудников домой раньше, чтобы наши специалисты начали обработку улиц противогололёдными материалами», — сказал Наумов.

При этом очистка улично-дорожной сети от снега идёт в круглосуточном режиме, добавил мэр.