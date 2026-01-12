Ричмонд
На дорогах Башкирии стало меньше смертельных ДТП

За первые дни января погибших стало меньше.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подвели первые итоги дорожной аварийности в новом году. За период с 1 по 11 января 2026 года на трассах республики зарегистрировали 44 ДТП. Этот показатель оказался на 28 аварий ниже, чем за те же дни прошлого года.

Как сообщила в ЦУР министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова, по оперативным данным Госавтоинспекции, в этих ДТП пострадало 60 человек, что на 39 меньше, чем год назад. Погибших — 8 человек, что также на две смерти меньше по сравнению с аналогичным периодом января 2025 года.

Глава республики Радий Хабиров поинтересовался итоговой статистикой прошлого года. Любовь Минакова уточнила, что в 2025 году в авариях погибли 375 человек, тогда как в 2024 году эта печальная цифра составила 397 человек.

