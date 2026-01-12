На дорогах Башкирии стало меньше смертельных ДТП

Как сообщила в ЦУР министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова, по оперативным данным Госавтоинспекции, в этих ДТП пострадало 60 человек, что на 39 меньше, чем год назад. Погибших — 8 человек, что также на две смерти меньше по сравнению с аналогичным периодом января 2025 года.