В акватории Слепянки нашли тело девушки, одежда на которой схожа с той, в которой пропала перед Новым годом 21-летняя Яна Костренкова

12 января Следственный комитет Беларуси сообщил, что в Минске обнаружено тело девушки, личность которой устанавливается.
СК уточнил, что тело девушки найдено без видимых телесных повреждений в акватории Слепянской водной системы, вблизи дома 25 Г по улице Филимонова.
«Одежда, находящаяся на ней, по внешним признакам схожа с той, в которую была одета пропавшая накануне Яна Костренкова», — рассказали в СК.
Информируют, что по данным следствия, 30 декабря 2025 года 21-летняя Яна Костренкова перестала выходить на связь. Ее родственники обратились в правоохранительные органы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
«Достоверные сведения о личности погибшей будут получены после проведения опознания», — сообщили в СК. Для выяснения точной причины смерти девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.
