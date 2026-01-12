Ричмонд
В акватории Слепянки нашли тело девушки, одежда на которой схожа с той, в которой пропала перед Новым годом 21-летняя Яна Костренкова

СК: найденная в Слепянке девушка одета схоже с пропавшей Яной Костренковой.

Источник: Комсомольская правда

12 января Следственный комитет Беларуси сообщил, что в Минске обнаружено тело девушки, личность которой устанавливается.

СК уточнил, что тело девушки найдено без видимых телесных повреждений в акватории Слепянской водной системы, вблизи дома 25 Г по улице Филимонова.

«Одежда, находящаяся на ней, по внешним признакам схожа с той, в которую была одета пропавшая накануне Яна Костренкова», — рассказали в СК.

Информируют, что по данным следствия, 30 декабря 2025 года 21-летняя Яна Костренкова перестала выходить на связь. Ее родственники обратились в правоохранительные органы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Достоверные сведения о личности погибшей будут получены после проведения опознания», — сообщили в СК. Для выяснения точной причины смерти девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.

