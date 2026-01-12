Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности детского отдыха

Госдума рассмотрит проект о повышении безопасности детского отдыха 13 января.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госдума во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха. Соответствующее решение принято на заседании Совета ГД», — сказал Володин журналистам.

Он отметил, что принятие законопроекта позволит повысить качество и безопасность детского отдыха. «Внимания к решению вопросов оздоровления детей будет больше. Это направление остается на контроле у депутатов Государственной думы и является для нас приоритетным», — уточнил председатель ГД.

По словам Володина, дети — будущее страны, поэтому важно сделать все, чтобы они росли здоровыми, гармонично и всесторонне развивались.

Авторами законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Согласно законопроекту, координационный орган — межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей — будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. В ее состав войдут представители региональных органов здравоохранения.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше