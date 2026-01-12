Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности детского отдыха

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госдума во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха. Соответствующее решение принято на заседании Совета ГД», — сказал Володин журналистам.
Он отметил, что принятие законопроекта позволит повысить качество и безопасность детского отдыха. «Внимания к решению вопросов оздоровления детей будет больше. Это направление остается на контроле у депутатов Государственной думы и является для нас приоритетным», — уточнил председатель ГД.
По словам Володина, дети — будущее страны, поэтому важно сделать все, чтобы они росли здоровыми, гармонично и всесторонне развивались.
Авторами законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Согласно законопроекту, координационный орган — межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей — будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. В ее состав войдут представители региональных органов здравоохранения.