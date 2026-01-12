Ричмонд
Энергетики Ростовской области завершили работу в режиме повышенной готовности

3000 специалистов в резерве: донские энергетики отчитались о работе на новогодних праздниках.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики Ростовской области завершили усиленный режим работы, который вводился на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили на совещании в донском правительстве.

На протяжении всего периода в готовности находились 3 тысячи специалистов (всего 585 аварийно-восстановительных бригад) и более чем 1300 единиц спецтехники.

По информации властей, самым масштабным по числу затронутых абонентов стало отключение в Морозовске 3 января. Тогда из-за срабатывания защитных систем без энергоресурса остались около 7 тысяч человек, но, благодаря работе бригад, подключение восстановили за 46 минут.

Серьезных отключений на праздниках не было, система работала в штатном режиме. Точечные нарушения оперативно устранялись.

При возникновении проблем с электричеством потребителям следует звонить по круглосуточным телефонам компаний «Россети Юг» и АО «Донэнерго». Также открыта горячая линия донского минпромэнерго.

