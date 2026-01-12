Энергетики Ростовской области завершили работу в режиме повышенной готовности

По информации властей, самым масштабным по числу затронутых абонентов стало отключение в Морозовске 3 января. Тогда из-за срабатывания защитных систем без энергоресурса остались около 7 тысяч человек, но, благодаря работе бригад, подключение восстановили за 46 минут.