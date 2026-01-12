Врач-эндокринолог сказала, почему стало больше белорусов с двойным диабетом

По ее словам, у пациентов с диабетом первого типа ожирение, избыточная масса тела встречаются более чем в 30% случаев, и это приводит как раз к встрече двух очень опасных патофизиологических механизмов. С одной стороны — это системное аутоиммунное заболевание (диабет первого типа), а с другой стороны — это метаболические изменения, с инсулинорезистентностью (диабет второго типа). Как следствие — быстрое развитие хронических осложнений диабета. Среди них — сердечно-сосудистые заболевания, как основная причина смертности пациентов с диабетом.