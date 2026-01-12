Врач-эндокринолог сказала, почему стало больше белорусов с двойным диабетом

Профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала причину, по которой в республике стало больше пациентов с двойным диабетом.
По ее словам, медики привыкли, что диабет первого типа — классическое аутоиммунное заболевание у молодых стройных людей. В общей массе диабетиков таких пациентов относительно немного, около 7%.
«Но жизнь движется чуть в другую сторону, и распространенность ожирения растет, по сути это уже пандемия, мировая проблема, и появляется такое понимание как двойной диабет», — подчеркнула Алла Шепелькевич.
По ее словам, у пациентов с диабетом первого типа ожирение, избыточная масса тела встречаются более чем в 30% случаев, и это приводит как раз к встрече двух очень опасных патофизиологических механизмов. С одной стороны — это системное аутоиммунное заболевание (диабет первого типа), а с другой стороны — это метаболические изменения, с инсулинорезистентностью (диабет второго типа). Как следствие — быстрое развитие хронических осложнений диабета. Среди них — сердечно-сосудистые заболевания, как основная причина смертности пациентов с диабетом.
«По сути на сегодняшний день это такой новый вызов для системы здравоохранения», — отметила Алла Шелькевич, характеризуя двойной диабет.
