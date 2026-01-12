В Уфе на месте снесенных зданий построят новый жилой комплекс с инфраструктурой

В Уфе официально одобрили крупный проект, который преобразит один из кварталов в исторической части города. Речь идет о территории, ограниченной улицами Софьи Перовской, Кавказской, Высотной и Академика Ураксина. Соответствующее решение городских властей опубликовано на официальном портале администрации.
Согласно утвержденным документам, общая площадь планируемой к застройке зоны составляет 37,4 гектара. В рамках проекта на этом участке снесут нежилые строения площадью 6,3 тысячи квадратных метров, а также частные жилые дома, чья общая площадь достигает 8,6 тысячи квадратных метров.
На освободившейся земле появится новый современный квартал. Планируется возведение жилых домов высотой до 32 этажей. Их совокупная площадь составит 103,5 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить жильем примерно 3,4 тысячи человек.
Кроме жилья, проект предусматривает создание полноценной социальной инфраструктуры. В квартале построят административно-офисный комплекс, который будет включать в себя взрослую и детскую поликлинику: каждая рассчитана на 80 посещений в день. Также здесь появится многофункциональный образовательный центр, где разместится школа на 1750 учеников и детский сад на 434 места.
