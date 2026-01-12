В Уфе на месте снесенных зданий построят новый жилой комплекс с инфраструктурой

Кроме жилья, проект предусматривает создание полноценной социальной инфраструктуры. В квартале построят административно-офисный комплекс, который будет включать в себя взрослую и детскую поликлинику: каждая рассчитана на 80 посещений в день. Также здесь появится многофункциональный образовательный центр, где разместится школа на 1750 учеников и детский сад на 434 места.