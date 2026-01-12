Госдума рассмотрит два законопроекта о поддержке участников СВО и их семей

Кроме того, сообщается, что 13 января планируется рассмотреть в первом чтении проект, которым закрепятся дополнительная социальная гарантия в виде права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году для участников СВО и ряда других отдельных категорий ветеранов боевых действий. Уточняется, что при подаче ими такого заявления работодатель будет обязан предоставить дни отдыха.