Госдума рассмотрит два законопроекта о поддержке участников СВО и их семей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госдума во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении два законопроекта, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы определил 13 января датой рассмотрения в первом чтении двух законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
В сообщении отмечается, что одним из законопроектов предлагается дать право супругам участников СВО, погибших при выполнении воинского долга, на поступление в вузы на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета, а также в средние специальные образовательные учреждения в пределах отдельной квоты.
«Сейчас же правом льготного поступления в вузы и колледжи обладают сами бойцы, а также их дети», — отметил председатель ГД.
Кроме того, сообщается, что 13 января планируется рассмотреть в первом чтении проект, которым закрепятся дополнительная социальная гарантия в виде права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году для участников СВО и ряда других отдельных категорий ветеранов боевых действий. Уточняется, что при подаче ими такого заявления работодатель будет обязан предоставить дни отдыха.
«Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом в работе Государственной думы», — подчеркнул Володин.
Он напомнил, что с 2022 года принято 154 закона, — сформирована система, которая направлена на правовое обеспечение проведения спецоперации и закрепление всех необходимых социальных гарантий для наших солдат, офицеров и их родных.