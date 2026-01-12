Кто такие Саша Теслонд и Лиза Барашик, и почему их расставание стало трендом в соцсетях

Во Франции Саша прожил чуть больше года и пришел к выводу, что ему трудно находиться в чужой стране вдали от родных и близких. В ноябре 2023 года он заявил о возвращении в Москву и съехался с Лизой. Они снимали видеоблоги из путешествий и с мероприятий, вели социальные сети и развивали карьеру. В 2024 году Саша Теслонд несколько раз выступил на мероприятиях как диджей, в том числе на благотворительном фестивале «Антон тут рядом». В Москве он часто появлялся в соцсетях модного бренда Ushatava и часто надевал одежду Walk Of Shame. Блогеры стали постоянными гостями светских мероприятий столицы, а интернет-журнал Blueprint назвал их «иконами зумеров» и одними из самых стильных персонажей 2025 года.