Отряд спецназначения спас шесть замерзших щенков из-под бетонных плит в Минске

Добрыми новостями в эти морозные и снежные дни поделились в МЧС Беларуси: спасены шесть щенков.
Рассказывают, что щенки находились под плитами на площадке для хранения строительных материалов на улице Карвата. Им на помощь пришли работники отряда спецназначения «Зубр». Все шестерых щенков удалось спасти.
«Работники МЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования освободили проход и аккуратно извлекли шестерых замерзших малышей», — говорится в сообщении спасателей. Затем щенков передали волонтерам.
