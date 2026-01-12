Ричмонд
В Киеве массово закрываются крупные супермаркеты из-за проблем с электричеством

Генераторы, подключенные к оборудованию магазинов, не справляются с нагрузкой.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве и Киевской области крупные торговые сети Украины начали закрывать свои супермаркеты из-за проблем с электроснабжением. Явление носит массовый характер. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

«В частности, речь идет о супермаркетах фирм “АТБ”, “Аврора” и “Сильпо”, — говорится в публикации.

В материале отметили, что генераторы, которые обеспечивают электроэнергией оборудование магазинов, не выдерживают нагрузки.

При этом издание не стало раскрывать, сколько на данный момент магазинов закрыто.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в понедельник, 12 января, что в Киеве и области сложилась очень сложная обстановка со снабжением электричеством.

При этом немецкий телеканал Welt признал, что энергосистема Киева находится в катастрофическом состоянии.

На этом фоне в некоторых многоквартирных домах Киева разорвало трубы отопления из-за не слитой воды после остановки подачи теплоносителя.