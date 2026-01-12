Украинку не пустили в самолёт в Варшаве из-за надписи «бомба» на лбу

Гражданка Украины не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи «бомба», которую она сделала помадой у себя на лбу. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
Инцидент произошёл в аэропорту Окенце. Сотрудники охраны сообщили пограничной службе, что в зале регистрации находится женщина с подозрительной надписью на лице. Ею оказалась 29-летняя украинка, ожидавшая рейс в Цюрих.
По данным погранслужбы, женщина вела себя спокойно, не проявляла агрессии и выполняла все указания. Её багаж тщательно проверили, опасных предметов обнаружено не было. Сама украинка пояснила, что надпись сделала «ради шутки».
В результате ей запретили вылет, а также наложили штраф в 500 злотых (около 11 тыс. рублей).
