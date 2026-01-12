Ричмонд
«Не нужно увлекаться инъекциями»: Экс-жена Аршавина рассказала всю правду о потере носа

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса поделилась своей болезненной историей борьбы с тяжёлым заболеванием в проекте о жертвах пластической хирургии. Несколько лет назад она потеряла нос после серии сложных операций, причиной чего, по её словам, стали инъекции и сильный стресс, вызванный разводом.

«У меня был развод, наложился огромный стресс, и мой организм просто не справился с той инфекцией, которую занесли. Я сама виновата, да. Не нужно увлекаться лишними инъекциями, особенно в области хрящей», — рассказала Аршавина в интервью «Муз-ТВ».

Процесс изменения её внешности длился пять месяцев: нос увеличивался, появлялся отёк, держалась высокая температура. После операции Алиса проснулась и обнаружила, что внутри не осталось половины носа. Это привело к серьёзным последствиям для её психического здоровья — она впала в глубокую депрессию из-за проблем со здоровьем и изменения внешности.

Ранее Life.ru писал, что за восстановление носа Алисы Аршавиной взялся пластический хирург Денис Агапов. Для реконструкции использовались ткани из ребер, ушей и кожа пациентки. Первые результаты шокировали саму Алису, которая рассказала, что после операций внешность казалась ещё хуже, чем до них.

