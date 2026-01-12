Жителям Ростова пересчитали плату за отопление после аварии на ТЭЦ-2

Жителям Ростова-на-Дону пересчитали плату за отопление после аварии на ТЭЦ-2. Подробности 12 января публикует компания «Ростовские тепловые сети» (РТС).
В расчет взяли периоды с 15 по 16 декабря, а также с 16 по 18 декабря, «когда отмечалось ухудшение параметров теплоносителя».
— Полностью сняли начисления по отоплению и горячей воде за период с 7 утра 15 декабря до 6 утра 16 декабря (в случае приборного учета объем тепловой энергии не фиксировался приборами учета, в случае нормативного потребления произведена корректировка в объеме 23 часов), — говорится в сообщении РТС.
Уточняется, что перерасчет за период с 16 по 18 декабря за горячую воду сделали по Правилам предоставления коммунальных услуг, а плату за отопление вывели «по представленным актам замеров температуры воздуха в жилых помещениях».
При этом, несмотря на корректировки, стоимость отопления в декабре 2025 года оказалась выше, чем в ноябре 2025 года. Ростовчанам поясняют, что это связано с большим объемом потребления тепла из-за похолодания.
Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. После этого тепло перестало поступать почти в 1,4 тысячи жилых домов и некоторые соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Позже власти сообщили о завершении ремонтных работ.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.