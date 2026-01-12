Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФССП дала Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры

Федеральная служба судебных приставов дала российской эстрадной певице Ларисе Долиной пять дней на то, чтобы добровольно передать квартиру в Хамовниках ее владелице Полине Лурье. Об этом в понедельник, 12 января, сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

Федеральная служба судебных приставов дала российской эстрадной певице Ларисе Долиной пять дней на то, чтобы добровольно передать квартиру в Хамовниках ее владелице Полине Лурье. Об этом в понедельник, 12 января, сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

— Пристав возбудил производство, и Долиной дано пять дней на добровольное исполнение решения, — рассказала специалист в беседе с ТАСС.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что приставы приступили к исполнительному производству по выселению Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Юрист отметила, что артистка готова освободить жилье добровольно.

Сроки передачи ключей от квартиры в Москве неоднократно переносились. Стороны договорились провести процедуру 5 января, но в тот день Полина Лурье не приехала. В связи с этим процесс перенесли на 9 января. 10 января стало известно, что сторона Долиной грубо нарушила процедуру приема-передачи. В частности, артистка не отразила данные о новом адресе регистрации в акте приема-передачи.

По мнению первого зампредседателя комитета Государственной думы по культуре Александра Шолохова, принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры, которую купила Полина Лурье, будет логичным и справедливым финалом этой ситуации. Депутат подчеркнул, что артистка считает, что российское законодательство ее не касается, поэтому она действует по своему усмотрению.