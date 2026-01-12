ФССП дала Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры

Сроки передачи ключей от квартиры в Москве неоднократно переносились. Стороны договорились провести процедуру 5 января, но в тот день Полина Лурье не приехала. В связи с этим процесс перенесли на 9 января. 10 января стало известно, что сторона Долиной грубо нарушила процедуру приема-передачи. В частности, артистка не отразила данные о новом адресе регистрации в акте приема-передачи.