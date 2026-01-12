ФССП дала Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры

Федеральная служба судебных приставов дала российской эстрадной певице Ларисе Долиной пять дней на то, чтобы добровольно передать квартиру в Хамовниках ее владелице Полине Лурье. Об этом в понедельник, 12 января, сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.
— Пристав возбудил производство, и Долиной дано пять дней на добровольное исполнение решения, — рассказала специалист в беседе с ТАСС.
Ранее адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что приставы приступили к исполнительному производству по выселению Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Юрист отметила, что артистка готова освободить жилье добровольно.
Сроки передачи ключей от квартиры в Москве неоднократно переносились. Стороны договорились провести процедуру 5 января, но в тот день Полина Лурье не приехала. В связи с этим процесс перенесли на 9 января. 10 января стало известно, что сторона Долиной грубо нарушила процедуру приема-передачи. В частности, артистка не отразила данные о новом адресе регистрации в акте приема-передачи.
По мнению первого зампредседателя комитета Государственной думы по культуре Александра Шолохова, принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры, которую купила Полина Лурье, будет логичным и справедливым финалом этой ситуации. Депутат подчеркнул, что артистка считает, что российское законодательство ее не касается, поэтому она действует по своему усмотрению.