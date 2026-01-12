Кухарук наградил лучших работников прокуратуры ХМАО

«В День работников прокуратуры чествуем тех, кто ежедневно стоит на страже закона и защищает интересы жителей Югры. На торжественном мероприятии вручили награды сотрудникам и ветеранам прокуратуры, которые своим профессионализмом и преданностью делу заслужили признание жителей и коллег», — написал Кухарук.