Кухарук наградил лучших работников прокуратуры ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил сотрудников надзорного ведомства региона с Днем работника прокуратуры и наградил лучших сотрудников и ветеранов службы. Об этом глава округа написал в своем telegram-канале.

Сотрудники и ветераны прокуратуры Югры получили награды от губернатора Руслана Кухарука.

«В День работников прокуратуры чествуем тех, кто ежедневно стоит на страже закона и защищает интересы жителей Югры. На торжественном мероприятии вручили награды сотрудникам и ветеранам прокуратуры, которые своим профессионализмом и преданностью делу заслужили признание жителей и коллег», — написал Кухарук.

Глава региона отметил, что в 2025 году благодаря прокуратуре были восстановлены права более 18 000 югорчан. Также источник URA.RU из силовых структур рассказал, что лучшей территориальной прокуратурой признано надзорное ведомство из Нижневартовска.