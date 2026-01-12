Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы назвали срок, когда Долина должна передать ключи от квартиры: у певицы всего несколько дней

Адвокат Свириденко: ФССП дала Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что после решения Верховного суда ФССП дала Ларисе Долиной 5 дней на передачу квартиры. У народной артистки РФ есть всего несколько дней, чтобы добровольно передать ключи от жилья, иначе начнется принудительное выселение певицы.

«Для нее это “неприятно и рискованно”, а для Лурье — “технический вопрос”», — рассказала Свириденко в разговоре с прессой.

Ранее KP.RU сообщил, что Долина вывезла свои вещи из квартиры, которая принадлежит Лурье. Однако она не явилась на встречу по передачи ключей. Сообщается, что артистка не находится в России. Лурье вместе со своим адвокатом обратилась к приставам, чтобы те помогли с выселением Долиной. До этого певица отказалась съезжать с квартиры в указанный срок, поставив новые условия.