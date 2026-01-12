Приставы назвали срок, когда Долина должна передать ключи от квартиры: у певицы всего несколько дней

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что после решения Верховного суда ФССП дала Ларисе Долиной 5 дней на передачу квартиры. У народной артистки РФ есть всего несколько дней, чтобы добровольно передать ключи от жилья, иначе начнется принудительное выселение певицы.
«Для нее это “неприятно и рискованно”, а для Лурье — “технический вопрос”», — рассказала Свириденко в разговоре с прессой.
Ранее KP.RU сообщил, что Долина вывезла свои вещи из квартиры, которая принадлежит Лурье. Однако она не явилась на встречу по передачи ключей. Сообщается, что артистка не находится в России. Лурье вместе со своим адвокатом обратилась к приставам, чтобы те помогли с выселением Долиной. До этого певица отказалась съезжать с квартиры в указанный срок, поставив новые условия.