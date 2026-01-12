Приставы назвали срок, когда Долина должна передать ключи от квартиры: у певицы всего несколько дней

Ранее KP.RU сообщил, что Долина вывезла свои вещи из квартиры, которая принадлежит Лурье. Однако она не явилась на встречу по передачи ключей. Сообщается, что артистка не находится в России. Лурье вместе со своим адвокатом обратилась к приставам, чтобы те помогли с выселением Долиной. До этого певица отказалась съезжать с квартиры в указанный срок, поставив новые условия.