Россиян предупредили об опасности интенсивных тренировок после новогодних праздников

«Начните с щадящих упражнений, направленных на все тело. Если у вас есть тренировочная программа, и вы 10 дней не были в зале, выполняйте 50% от нее, постепенно наращивая. Следите за физиологическими показателями и самочувствием», — посоветовала Кованова.