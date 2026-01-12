Россиян предупредили об опасности интенсивных тренировок после новогодних праздников

После новогодних праздников многие начинают активно заниматься спортом, пытаясь вернуть форму и сбросить лишние килограммы. Однако интенсивные тренировки после долгого перерыва могут навредить, рассказала диетолог-нутрициолог и фитнес-тренер София Кованова. Об этом пишет aif.ru.
«Начните с щадящих упражнений, направленных на все тело. Если у вас есть тренировочная программа, и вы 10 дней не были в зале, выполняйте 50% от нее, постепенно наращивая. Следите за физиологическими показателями и самочувствием», — посоветовала Кованова.
Кроме того, для эффективного избавления от отеков и лишних килограммов можно добавить растяжку и самомассаж. Следует включать лимфодренажный массаж, прессотерапию и ванну с солью.
Ранее дерматолог Юлия Галлямова поделилась простыми рекомендациями, как вернуть свежесть лицу после праздников. Отеки возникают из-за недостатка физической активности, потребления вредной пищи и неправильных напитков.