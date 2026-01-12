Ричмонд
Эксперт Зыков раскрыл, как безопасно пользоваться публичным Wi-Fi

Эксперт Владимир Зыков заявил, что основную опасность представляют не официальные точки доступа в заведениях, а сети, созданные мошенниками.

Источник: Аргументы и факты

Использование публичных Wi-Fi сетей является безопасным при соблюдении базовых правил предосторожности. Об этом в беседе с НСН заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он пояснил, что основную опасность представляют не официальные точки доступа в заведениях, а сети, созданные мошенниками, которые визуально похожи на публичные. Эксперт рекомендовал не предоставлять никаких дополнительных доступов к устройствам при использовании публичного Wi-Fi и не подключаться к сомнительным сетям.

Зыков также отметил, что государственные Wi-Fi точки, например на Камчатке, организованы с привлечением профессиональных операторов и обеспечивают стандартный уровень защиты для пользователей.

Ранее эксперт Тимофей Воронин рассказал о схемах мошенников, популярных после праздников.