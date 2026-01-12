Ричмонд
Выдающийся органист России Паршин умер на 69-м году жизни

Заслуженный артист РФ с 1984 года преподавал в музыкально-педагогическом институте (ГМПИ) имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Заслуженный артист РФ Алексей Паршин скончался в возрасте 68 лет в Москве, сообщили в музыкально-педагогическом институте (ГМПИ) имени М. М. Ипполитова-Иванова, где он преподавал с 1984 года.

«11 января 2026 года на 69-м году жизни скончался выдающийся отечественный органист, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор, заведующий кафедрой органа ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова Алексей Александрович Паршин», — говорится в некрологе в Telegram-канале вуза.

В вузе назвали уход Паршина из жизни невосполнимой потерей для института, а также для российской и мировой органной культуры.

Прощание с артистом пройдет 13 января в Долгопрудном, сообщили в вузе. Причины смерти Паршина не указываются.

Ранее сообщалось о смерти альтиста и директора Сочинской камерной филармонии Сергея Цедрика, которому было 49 лет.