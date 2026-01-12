Ричмонд
Актриса из мыльных опер умерла в 48 лет

Бразильская актриса Титина Медейрос скончалась в возрасте 48 лет. О её смерти сообщил супруг, актёр Сезар Феррарио.

Последние полгода актриса боролась с онкологическим заболеванием. Она умерла 11 января в Рио-Гранде-ду-Норте от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

«С тяжелым сердцем и большой тоской сообщаю, что Титина покинула этот план», — написал Феррарио в своём блоге.

Титина Медейрос снималась во многих бразильских сериалах, включая «Полное очарование», «Закон любви» и «Идеальная любовь». Её последней работой стала роль в сериале «Ранчо в глубинке», вышедшем в 2024 году.