Украинку не пустили в самолет в Варшаве из-за надписи «бомба» на лбу

По данным польской пограничной службы, женщина вела себя спокойно, не проявляла агрессии и выполняла все указания. Ее багаж тщательно проверили, но не обнаружили в нем опасные предметы. Сама украинка пояснила, что надпись сделала «ради шутки». В результате ей запретили вылет и оштрафовали на 500 злотых (10,8 тысячи рублей — прим. «ВМ»), передает радиостанция.