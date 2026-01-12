Украинку не пустили в самолет в Варшаве из-за надписи «бомба» на лбу

Украинке не удалось вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи «бомба», которую она сделала помадой у себя на лбу. Об этом в понедельник, 12 января, сообщила польская радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел в аэропорту Окенце. Сотрудники охраны сообщили пограничной службе, что в зале регистрации находится женщина с подозрительной надписью на лице. Ею оказалась 29-летняя украинка, которая ждала рейс в Цюрих.
По данным польской пограничной службы, женщина вела себя спокойно, не проявляла агрессии и выполняла все указания. Ее багаж тщательно проверили, но не обнаружили в нем опасные предметы. Сама украинка пояснила, что надпись сделала «ради шутки». В результате ей запретили вылет и оштрафовали на 500 злотых (10,8 тысячи рублей — прим. «ВМ»), передает радиостанция.
