Овчинникова назвала марки машин, которые чаще всего попадают в ремонт

В число марок автомобилей, требующих регулярного технического обслуживания, вошли Toyota, Lada и Hyundai.

Источник: Аргументы и факты

Автомобили Toyota, Lada и Hyundai чаще других марок приезжали на сервисное обслуживание в России по итогам 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала автоэксперт Татьяна Овчинникова.

Она отметила, что рейтинг из десяти самых обслуживаемых марок за год практически не изменился. Вслед за лидерами в него вошли Kia, Nissan, Volkswagen, Renault, Ford, Mitsubishi и Honda.

Среди конкретных моделей наибольшее количество заездов на СТО было зафиксировано у Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Focus и Lada Granta.

По словам Овчинниковой, эти автомобили составляют основу российского парка, широко используются как в личных, так и в корпоративных целях, что объясняет высокую частоту их обслуживания.

Ранее эксперт Константин Ожогин объяснил, почему производители добавляют в авто платные функции.