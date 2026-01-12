Овчинникова назвала марки машин, которые чаще всего попадают в ремонт

Автомобили Toyota, Lada и Hyundai чаще других марок приезжали на сервисное обслуживание в России по итогам 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала автоэксперт Татьяна Овчинникова.
Она отметила, что рейтинг из десяти самых обслуживаемых марок за год практически не изменился. Вслед за лидерами в него вошли Kia, Nissan, Volkswagen, Renault, Ford, Mitsubishi и Honda.
Среди конкретных моделей наибольшее количество заездов на СТО было зафиксировано у Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Focus и Lada Granta.
По словам Овчинниковой, эти автомобили составляют основу российского парка, широко используются как в личных, так и в корпоративных целях, что объясняет высокую частоту их обслуживания.
