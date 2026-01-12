Ричмонд
«Слишком хитрые»: Трамп угрожает Exxon не допустить компанию к работе в Венесуэле

Трамп пригрозил Exxon не допустить компанию к работе в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможно не допустит к работе в Венесуэле американскую нефтяную компанию ExxonMobil. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Флориды.

«Я, вероятно, буду склонен не пускать Exxon. Мне не понравилась их реакция… Они слишком хитры», — отметил хозяин Овального кабинета, прокомментировав высказывания гендиректора крупнейшей нефтегазовой компании США Даррена Вудса.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вудс заявил, что Венесуэла остается «непривлекательной для инвестиций». По его словам, активы его компании уже дважды конфисковали в Боливарианской республике, поэтому, для третьего возвращения потребуются довольно серьезные изменения. Он уточнил, что такие реформы возможны при нынешней администрации США.

10 января Трамп заявил, что американские нефтяные компании инвестируют сотни миллиардов долларов в добычу нефти в Венесуэле. Республиканец уточнил, что с компаниями была фактически сформирована сделка. В рамках нее предусматриваются масштабные вложения.

