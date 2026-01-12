Ричмонд
Корабль-призрак: раскрыто, какой тайный военный подарок Литва даст Киеву

Дандыкин рассказал, какой военный корабль Литва может передать Украине. Военный эксперт отметил, что выбор у литовского государства невелик.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, какой военный корабль Литва может передать Украине.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что в рамках предоставления западными странами Киеву гарантий безопасности Вильнюс, помимо сухопутного контингента, отправит на Украину военный корабль.

«Что касается флота, из того, чем обладает Литва, Украине она может передать тральщик или небольшой патрульный корабль. Насколько я знаю, у них нет кораблей даже уровня корвета. Поляки сейчас что-то закупают, а у этих только патрульные корабли. Может быть, передадут Киеву какой-то ракетный катер — но это всё из той же оперы», — сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что литовское военное судно является законной целью для РФ и будет уничтожено, но при этом акцентировал, что лучше сосредоточиться на ситуации в Балтийском море, где страны НАТО могут создать провокационные ситуации.

«У нас ведь эксклав на Балтике (Калининградская область) — единственный, который позволяет нам контролировать Балтийское море. По сути, он находится за пределами влияния балтийских “лилипутов” — Финляндии и Швеции. Так что здесь могут быть провокации. Но любая провокация в этом плане может обернуться очень серьезными последствиями для них. Посмотрим, остался ли какой-то здравый смысл», — сказал эксперт.

«Сейчас они будут изображать работу, включая “могучий” военный флот Литвы, но фактически “банкуют” немцы. А присматривают за всем, естественно, американцы. Ну и немцы объективно обладают сильным флотом: и по фрегатам, и по лодкам — подводные лодки у них достаточно приличные», — подытожил Дандыкин.

