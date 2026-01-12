Корабль-призрак: раскрыто, какой тайный военный подарок Литва даст Киеву

«Что касается флота, из того, чем обладает Литва, Украине она может передать тральщик или небольшой патрульный корабль. Насколько я знаю, у них нет кораблей даже уровня корвета. Поляки сейчас что-то закупают, а у этих только патрульные корабли. Может быть, передадут Киеву какой-то ракетный катер — но это всё из той же оперы», — сказал Дандыкин.