Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден сменил номер телефона после звонка журналиста

Журналист газеты New York Times Тайлер Пейджер рассказал, что экс-президент США Джо Байден сменил номер телефона после того, как представитель СМИ попытался связаться с ним, чтобы взять интервью.

Журналист газеты New York Times Тайлер Пейджер рассказал, что экс-президент США Джо Байден сменил номер телефона после того, как представитель СМИ попытался связаться с ним, чтобы взять интервью.

— Я действительно звонил ему. И он действительно сменил номер, — сообщил журналист.

Действующий глава государства Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что, в отличие от Байдена, он не менял номер и остается доступным для СМИ. По словам Трампа, он сомневается в том, что Байден способен дать интервью.

— Вы знаете, где бы он сейчас был? Он бы лежал на полу, — передает слова главы Белого дома РИА Новости.

Ранее в Politico сообщили, что Трамп дает свой личный номер телефона для связи с мировыми лидерами. Среди глав государств, которым президент США предоставил такую возможность, фигурируют премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон и другие.

В июле прошлого года стало известно, что американский миллиардер Илон Маск сменил номер телефона и перестал отвечать на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после ссоры с Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше