Байден сменил номер телефона после звонка журналиста

Журналист газеты New York Times Тайлер Пейджер рассказал, что экс-президент США Джо Байден сменил номер телефона после того, как представитель СМИ попытался связаться с ним, чтобы взять интервью.
— Я действительно звонил ему. И он действительно сменил номер, — сообщил журналист.
Действующий глава государства Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что, в отличие от Байдена, он не менял номер и остается доступным для СМИ. По словам Трампа, он сомневается в том, что Байден способен дать интервью.
— Вы знаете, где бы он сейчас был? Он бы лежал на полу, — передает слова главы Белого дома РИА Новости.
Ранее в Politico сообщили, что Трамп дает свой личный номер телефона для связи с мировыми лидерами. Среди глав государств, которым президент США предоставил такую возможность, фигурируют премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон и другие.
В июле прошлого года стало известно, что американский миллиардер Илон Маск сменил номер телефона и перестал отвечать на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после ссоры с Трампом.