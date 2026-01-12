Леонардо Ди Каприо стал мемом из-за эмоций на «Золотом глобусе»

Ранее сообщалось, что служба безопасности временно не пропустила Леонардо Ди Каприо в зал во время церемонии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, актеру объяснили, что вернуться в зал можно будет только во время рекламной паузы. В этот момент Ди Каприо вместе с Селеной Гомес ожидал за дверью, пока на сцене выступал рэпер Снуп Догг.