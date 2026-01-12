Леонардо Ди Каприо стал мемом из-за эмоций на «Золотом глобусе»

Американский актер Леонардо Ди Каприо стал мемом в социальных сетях из-за выражения лица и жестов, попавших на видео во время церемонии вручения премии «Золотой глобус». Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, в сети широко распространился ролик, на котором актер эмоционально общается с собеседником за кадром. На видео Ди Каприо указывает пальцами на свои глаза, затем на собеседника, после чего активно жестикулирует и указывает на других гостей мероприятия.
Журналисты обратили внимание и на реакцию поклонников актера. В комментариях пользователи отмечали, что редко видят Ди Каприо настолько оживленным на публичных мероприятиях. Некоторые называли происходящее «историческим моментом» и признавались, что хотели бы узнать, о чем именно шла речь.
Ранее сообщалось, что служба безопасности временно не пропустила Леонардо Ди Каприо в зал во время церемонии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, актеру объяснили, что вернуться в зал можно будет только во время рекламной паузы. В этот момент Ди Каприо вместе с Селеной Гомес ожидал за дверью, пока на сцене выступал рэпер Снуп Догг.