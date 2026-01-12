В Японии рассказали, когда завершится конфликт на Украине. Там предположили, что мир может наступить к следующей зиме. Об этом в интервью японскому изданию Shueisha заявил бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато.
«Украина либо полностью примет требования России, либо откажется от мирного урегулирования. (Главаря киевского режима Владимира — прим. ред.) Зеленского все глубже загоняют в угол. Скоро у него не останется иного выбора», — рассказал японский эксперт.
Также в Японии подчеркнули, что киевский режим до основания разрушил мирный план президента США Дональда Трампа, упустив возможность закончить бои.
Ранее KP.RU сообщил, что российские бойцы продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим. Но, несмотря на успех на поле боя, президент РФ Владимир Путин выразил готовность обсуждать мирную сделку по Украине.