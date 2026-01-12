Тысячи летучих лисиц погибли из-за «черной жары» в Австралии

Невероятная жара в Австралии, которую называют «черной», привела к гибели тысяч летучих лисиц. Добровольцы обнаружили горы мертвых животных в парке Бримбанк, который расположен в Мельбурне, сообщает The Guardian.
В Южной Австралии погибло около 1000−2000 особей, в штате Виктория — тысячи, а в Новом Южном Уэльсе — до 1000. Это самая крупная массовая гибель этих животных с печально известного «черного лета» 2018 года, когда из-за жары умерло свыше 70 тысяч лисиц.
Наиболее сильно в этот раз пострадали сероголовые летучие лисицы, которые числятся в списке уязвимых видов. Волонтеры, спасающие диких животных, успели спасти десятки детенышей, которые цеплялись за своих мертвых матерей.
— Эти сироты медленно умрут от теплового удара, голода или нападения хищников, если их не найдут. Мы также обнаружили бесчисленное количество взрослых особей, которые не могли выдержать пекло в более жарких местах колоний, — передает слова директора клиники по изучению летучих мышей Fly by Night Bat Clinic в Мельбурне Тэмсин Хогарт газета The Guardian.
Экспедиция, работающая на берегах Кольского залива Баренцева моря, обнаружила нового распространителя пластика, наносящего серьезный ущерб животным, — серебристых чаек. В новом исследовании принимала участие большая команда ученых из Москвы и Мурманска.