Науседа заявил о готовности Литвы отправить военный корабль к берегам Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности страны отправить военный корабль к берегам Украины. Об этом политик сообщил в интервью изданию BNS.
«Литва окажет содействие, используя военно-морские силы. Речь идет о корабле», — подчеркнул глава республики.
Как заявил Науседа, литовские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины, однако будут направлены туда в целях поддержания мира.
Ранее KP.RU сообщал, что европейские страны в рамках так называемой «коалиции желающих» готовы направить на Украину от 10 до 15 тысяч солдат. Однако они так и не смогли выработать четких договоренностей по данному вопросу.
При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не приемлет никакой военный контингент стран Запада на украинской территории.