Науседа заявил о готовности Литвы отправить военный корабль к берегам Украины

Литва готова направить к Украине военнослужащих для поддержания мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности страны отправить военный корабль к берегам Украины. Об этом политик сообщил в интервью изданию BNS.

«Литва окажет содействие, используя военно-морские силы. Речь идет о корабле», — подчеркнул глава республики.

Как заявил Науседа, литовские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины, однако будут направлены туда в целях поддержания мира.

Ранее KP.RU сообщал, что европейские страны в рамках так называемой «коалиции желающих» готовы направить на Украину от 10 до 15 тысяч солдат. Однако они так и не смогли выработать четких договоренностей по данному вопросу.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не приемлет никакой военный контингент стран Запада на украинской территории.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
