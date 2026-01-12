«Орешник» выиграл дуэль с новейшей немецкой ПВО Arrow-3

Ракетный комплекс «Орешник» оказался вне зоны досягаемости новейшей системы ПВО Arrow-3, вставшей на вооружении Германии. Почему западная «Стрела» бессильна перед российской ракетой, aif.ru рассказал военый эксперт Юрий Кнутов.
«Комплекс противоракетной обороны Arrow-3, или “Стрела-3” считается очень передовым. его разработали совместно Израиль и США. До этого момента говорили, что этот комплекс способен поражать многие баллистические цели, в том числе, которые запускали хуситы в свое время и частично Иран. Однако по гиперзвуковым целям, иранским ракетам Fateh, Arrow-3 работал неэффективно, он все время мазал», — отметил военный эксперт.
По словам Кнутова, один такой комплекс приобретен Финляндией, два купила Германия, один из которых развернут и несет боевое дежурство.
«Основная задача Arrow-3 — перехват баллистических ракет, ну и как они считают, может даже и гиперзвуковых. Особенность нашего “Орешника” в том, что ракета проходит очень быстро разгонный участок, на котором, как правило, перехватывает система противообороны. Также на невидимость для ПоВ противника работают скорость перемещения в космосе, конструкция нашей ракеты и плазма, покрывающая боевые блоки и делающая их практически невидимыми для радаров. В результате система Arrow-3 даже не заметила наш “Орешник”. Сейчас немцы пытаются это списать якобы на проблемы с программным обеспечением, но реально это вызвано огромнейшей скоростью самих боевых блоков», — объяснил он.