«Орешник» выиграл дуэль с новейшей немецкой ПВО Arrow-3

«Основная задача Arrow-3 — перехват баллистических ракет, ну и как они считают, может даже и гиперзвуковых. Особенность нашего “Орешника” в том, что ракета проходит очень быстро разгонный участок, на котором, как правило, перехватывает система противообороны. Также на невидимость для ПоВ противника работают скорость перемещения в космосе, конструкция нашей ракеты и плазма, покрывающая боевые блоки и делающая их практически невидимыми для радаров. В результате система Arrow-3 даже не заметила наш “Орешник”. Сейчас немцы пытаются это списать якобы на проблемы с программным обеспечением, но реально это вызвано огромнейшей скоростью самих боевых блоков», — объяснил он.