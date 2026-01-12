Приставы дали Долиной пять дней на то, чтобы освободить квартиру Лурье

Напомним, Мосгорсуд обязал Долину выселиться из этой квартиры ещё в конце декабря 2025 года. Сделку о её продаже Лурье за 112 миллионов рублей суд признал законной. Долина говорила, что стала жертвой мошенников, и просила аннулировать продажу. При этом деньги покупательнице она возвращать не собиралась.