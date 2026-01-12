Приставы дали Долиной пять дней на то, чтобы освободить квартиру Лурье

Судебные приставы предоставили Ларисе Долиной пять дней на добровольное освобождение квартиры в Хамовниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
«Пристав возбудил производство, и Долиной дано пять дней на добровольное исполнение решения», — сказала она.
Обращение в службу судебных приставов последовало после того, как певица вновь не выполнила договорённость о передаче ключей 9 января. Ранее адвокат Долиной заявляла о готовности артистки освободить помещение, но фактически этого так и не случилось.
Напомним, Мосгорсуд обязал Долину выселиться из этой квартиры ещё в конце декабря 2025 года. Сделку о её продаже Лурье за 112 миллионов рублей суд признал законной. Долина говорила, что стала жертвой мошенников, и просила аннулировать продажу. При этом деньги покупательнице она возвращать не собиралась.
