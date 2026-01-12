Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы дали Долиной пять дней на то, чтобы освободить квартиру Лурье

Судебные приставы предоставили Ларисе Долиной пять дней на добровольное освобождение квартиры в Хамовниках.

Судебные приставы предоставили Ларисе Долиной пять дней на добровольное освобождение квартиры в Хамовниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

«Пристав возбудил производство, и Долиной дано пять дней на добровольное исполнение решения», — сказала она.

Обращение в службу судебных приставов последовало после того, как певица вновь не выполнила договорённость о передаче ключей 9 января. Ранее адвокат Долиной заявляла о готовности артистки освободить помещение, но фактически этого так и не случилось.

Напомним, Мосгорсуд обязал Долину выселиться из этой квартиры ещё в конце декабря 2025 года. Сделку о её продаже Лурье за 112 миллионов рублей суд признал законной. Долина говорила, что стала жертвой мошенников, и просила аннулировать продажу. При этом деньги покупательнице она возвращать не собиралась.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.