В Киеве из-за отключений света массово закрываются супермаркеты

В Киеве и Киевской области из-за масштабных отключений электроэнергии массово закрываются супермаркеты. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
Многие торговые точки не работают вовсе, несмотря на наличие внешних источников питания. Ситуация затронула крупные сети, включая «АТБ» и «Сильпо».
Например, один из магазинов сети «Новус» так и не открылся из-за того, что дизельный генератор на улице замёрз и вышел из строя. В то же время некоторые гипермаркеты, такие как «Мегамаркет», продолжают работать, но внутри очень холодно, рассказывают местные жители.
По данным «Укрэнерго», с завтрашнего дня график отключений будет введён во всех регионах страны, а по прогнозам синоптиков, погода останется холодной, что делает перспективы стабилизации ситуации в энергетике маловероятными.
Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что в украинской столице может возникнуть дефицит топлива и продуктов на фоне погодных условий и продолжающегося блэкаута.