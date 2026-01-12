Крупнейшая в истории забастовка медсестер прошла в Нью-Йорке

На улицы Нью-Йорка вышли около 15 тысяч медсестер, что стало их крупнейшей забастовкой в истории города. Участницы протеста потребовали увеличить им заработные платы с учетом текущего уровня инфляции, сохранить и расширить места по борьбе с дефицитом кадров, а также внести в трудовые договоры пункты, защищающие персонал от насилия на рабочем месте. Об этом в понедельник, сообщила газета Politico.