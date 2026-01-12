СМИ: Супермаркеты в Киеве стали массово закрывать из-за проблем с электричеством

Крупные торговые сети стали останавливать работу супермаркетов в Киеве и Киевской области из-за серьезных проблем с электричеством. Это затронуло крупные сети, такие как «АТБ», «Аврора» и «Сильпо». Об этом в понедельник, 12 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Глава государства напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город Украины.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере ЖКХ. Сам Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киеве свыше полумиллиона человек остались без электричества. Она отметила, что три тысячи потребителей в Черниговской области также лишились света.