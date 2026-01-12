СМИ: Супермаркеты в Киеве стали массово закрывать из-за проблем с электричеством

Крупные торговые сети стали останавливать работу супермаркетов в Киеве и Киевской области из-за серьезных проблем с электричеством. Это затронуло крупные сети, такие как «АТБ», «Аврора» и «Сильпо». Об этом в понедельник, 12 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.