С 15 января в Ростовской области введут запрет на вылов щуки

С января по апрель в водоемах Ростовской области нельзя будет ловить щуку.

Источник: Комсомольская правда

С середины января в Ростовской области начнет действовать запрет на вылов щуки. Об этом говорится в памятке Росрыболовства.

— С 15 января по 15 апреля — запрет на вылов щуки в водных объектах рыбохозяйственного значения Ростовской области, — говорится в документе.

Также указано, что с 15 марта по 30 апреля на объектах рыбохозяйственного значения нельзя будет ловить судака. В тот же период в Азовском море, Таганрогском заливе, реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС с притоками (за исключением реки Маныч) должна быть запрещена добыча тарани и плотвы.

