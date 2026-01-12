С 15 января в Ростовской области введут запрет на вылов щуки

С середины января в Ростовской области начнет действовать запрет на вылов щуки. Об этом говорится в памятке Росрыболовства.
— С 15 января по 15 апреля — запрет на вылов щуки в водных объектах рыбохозяйственного значения Ростовской области, — говорится в документе.
Также указано, что с 15 марта по 30 апреля на объектах рыбохозяйственного значения нельзя будет ловить судака. В тот же период в Азовском море, Таганрогском заливе, реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС с притоками (за исключением реки Маныч) должна быть запрещена добыча тарани и плотвы.
