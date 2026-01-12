Ричмонд
Касперович: порядок на столе может быть признаком проблем с психикой

Психиатр Мария Касперович заявила, что пустой или стерильно чистый стол с неизменно разложенными предметами часто свидетельствует об особенностях психики.

Источник: Аргументы и факты

Навязчивая потребность в идеальном порядке и чистоте на рабочем столе может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» предупредила психиатр-нарколог Мария Касперович.

По словам специалиста, для людей с творческим складом характера более свойственен некоторый беспорядок, в то время как патологически пустой или стерильно чистый стол с неизменно разложенными предметами часто свидетельствует об особенностях психики.

Эксперт пояснила, что через ритуалы уборки такие люди пытаются снизить тревогу, при этом важным становится сам процесс, а не результат.

Когда стремление к порядку гипертрофировано и начинает вредить окружающим, это может быть симптомом расстройства, продолжила Касперович.

Ранее эксперт Екатерина Батурина рассказала, каких сотрудников работодатели смогут отправлять на психиатрическое освидетельствование.