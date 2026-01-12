Касперович: порядок на столе может быть признаком проблем с психикой

Навязчивая потребность в идеальном порядке и чистоте на рабочем столе может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» предупредила психиатр-нарколог Мария Касперович.
По словам специалиста, для людей с творческим складом характера более свойственен некоторый беспорядок, в то время как патологически пустой или стерильно чистый стол с неизменно разложенными предметами часто свидетельствует об особенностях психики.
Эксперт пояснила, что через ритуалы уборки такие люди пытаются снизить тревогу, при этом важным становится сам процесс, а не результат.
Когда стремление к порядку гипертрофировано и начинает вредить окружающим, это может быть симптомом расстройства, продолжила Касперович.
