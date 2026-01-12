Британия не строит планов по отправке военных в Гренландию

Британия не строит никаких планов по отправке военнослужащих в Гренландию на фоне напряженности из-за притязаний США на страну. Об этом сообщил глава штаба обороны войск Великобритании Ричард Найтон, отвечая на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин британского парламента.
«Я не был вовлечен в разработку планов по прямой защите Гренландии. Гренландия — часть Дании, которая входит в НАТО, входит в нашу зону ответственности НАТО», — сказал Найтон.
Начальник штаба добавил, что ему известно о заявлениях американских властей по поводу безопасности Гренландии, особенно в контексте России и Китая. Он уверен, что НАТО в этом вопросе со всем справится. А вот остальные аспекты этой темы относятся уже к сфере политики, подчеркнул он.
Напомним, что совсем недавно лидер США Дональд Трамп заявил, что Америка любыми способами получит контроль над Гренландией.