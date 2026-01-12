Госдеп: США аннулировали свыше 100 тыс. виз из-за правонарушений

Государственный департамент аннулировал свыше 100 тысяч виз, выданных иностранцам, нарушившим американское законодательство на территории США. Об этом ведомство сообщило в соцсети X*.
Среди аннулированных документов: около 8 тысяч студенческих виз и 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим связи с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью.
В Госдепе подчеркнули, что такие меры направлены на обеспечение внутренней безопасности США.
«Мы будем и дальше депортировать этих преступников, чтобы защитить безопасность Америки», — добавили в ведомстве.
Ранее издание Politico писало, что администрация президента Трампа перенаправляет мигрантов в третьи страны во внесудебном порядке.
