Госдеп: США аннулировали свыше 100 тыс. виз из-за правонарушений

Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, выданных людым, которые были уличены в нарушении законодательства.

Источник: Аргументы и факты

Государственный департамент аннулировал свыше 100 тысяч виз, выданных иностранцам, нарушившим американское законодательство на территории США. Об этом ведомство сообщило в соцсети X*.

Среди аннулированных документов: около 8 тысяч студенческих виз и 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим связи с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью.

В Госдепе подчеркнули, что такие меры направлены на обеспечение внутренней безопасности США.

«Мы будем и дальше депортировать этих преступников, чтобы защитить безопасность Америки», — добавили в ведомстве.

Ранее издание Politico писало, что администрация президента Трампа перенаправляет мигрантов в третьи страны во внесудебном порядке.

* Социальная сеть заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.