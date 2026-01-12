«Муж знаком с Обамой и у него есть деньги»: россиянка пропала в США после побоев мужа

«Наташа у нас хрупкая, маленькая, ростом в 155 сантиметров. А он — увалень под два метра. Впрочем, он производил впечатление добропорядочного человека, приезжал в Россию знакомиться с нами. Подарил памятные брелоки с общим фото, где он стоит с Наташей. Еще из интересного — у него есть богатый дядя, имеющий поместье на острове в Сиэтле. Кто-то из родственников был лично знаком с Обамой. В общем, семья со связями и при деньгах. Наташа и Томас жили в хорошей двухкомнатной квартире, у них была своя площадка для барбекю, кот да собака, но детей пока не заводили», — говорят журналистам родственники пропавшей, вспоминая рассказы Натальи.