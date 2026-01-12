«Муж знаком с Обамой и у него есть деньги»: россиянка пропала в США после побоев мужа

Россиянка Наталья Хованская пропала в Сиэтле, США. Последний раз она выходила на связь с родителями 1 января, сообщив, что идет в магазин за продуктами. После этого звонки не проходят, а в интернете ее нет. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург».
Родители пропавшей россиянки рассказали, что ее богатый муж-американец был знаком с экс-президентом США Бараком Обамой. Он бизнесмен, недостатка в финансах не испытывает.
«Наташа у нас хрупкая, маленькая, ростом в 155 сантиметров. А он — увалень под два метра. Впрочем, он производил впечатление добропорядочного человека, приезжал в Россию знакомиться с нами. Подарил памятные брелоки с общим фото, где он стоит с Наташей. Еще из интересного — у него есть богатый дядя, имеющий поместье на острове в Сиэтле. Кто-то из родственников был лично знаком с Обамой. В общем, семья со связями и при деньгах. Наташа и Томас жили в хорошей двухкомнатной квартире, у них была своя площадка для барбекю, кот да собака, но детей пока не заводили», — говорят журналистам родственники пропавшей, вспоминая рассказы Натальи.
Но все изменилось, когда пара начала ссориться. Однажды Томас не сдержался и избил девушку. Она сняла побои и обратилась в суд. На американца надели браслет и ограничили в свободе.
Россиянка рассказывала, что окончательно рассталась с мужем-тираном. Она планировала праздновать Новый год одна, только хотела сходить в магазин. Но утром 1 января с ней связь прервалась.
