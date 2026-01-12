Стартовая стоимость аэропорта Домодедово на торгах превысит 132 млрд рублей

«Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью “ДМЕ Холдинг” … Начальная цена 132 265 816 005,00 ₽. Дата проведения торгов 20.01.2026 15:00 (мск)», — сообщается на странице лота.
Приём заявок на участие в аукционе по приватизации аэропорта «Домодедово» стартует 13 января в 00:01 по московскому времени. Начальная стоимость объекта составит 132,27 миллиарда рублей, а каждый шаг торгов будет равен 1,32 миллиарда (1% от начальной цены). Для участия необходимо внести задаток в размере 26,453 миллиарда рублей в период с 13 по 19 января 2026 года. Победитель аукциона должен будет подписать договор купли-продажи «Домодедово Холдинг» в течение пяти рабочих дней после объявления результатов. Передача имущества и оформление права собственности произойдут в течение 30 дней после полной оплаты, согласно законодательству и условиям договора.
Напомним, в январе 2025 года Генпрокуратура РФ подала иск к экс-владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Затем арбитражным судом Москвы был удовлетворён иск Генпрокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в собственность российского государства. По данному решению высказался даже президент России Владимир Путин, заявив, что национализацией этот процесс считаться не может.
