Стартовая стоимость аэропорта Домодедово на торгах превысит 132 млрд рублей

Приём заявок на участие в аукционе по приватизации аэропорта «Домодедово» стартует 13 января в 00:01 по московскому времени. Начальная стоимость объекта составит 132,27 миллиарда рублей, а каждый шаг торгов будет равен 1,32 миллиарда (1% от начальной цены). Для участия необходимо внести задаток в размере 26,453 миллиарда рублей в период с 13 по 19 января 2026 года. Победитель аукциона должен будет подписать договор купли-продажи «Домодедово Холдинг» в течение пяти рабочих дней после объявления результатов. Передача имущества и оформление права собственности произойдут в течение 30 дней после полной оплаты, согласно законодательству и условиям договора.