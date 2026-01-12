Ричмонд
Диетолог Борхес заявил о пользе попкорна при похудении

Диетолог Дани Борхес заявил, что цельное необработанное зерно в попкорне помогает насыщению и снижает тягу к еде.

Источник: Аргументы и факты

Попкорн может быть полезным перекусом для тех, кто хочет сбросить вес и не желает отказываться от кратковременных приемов пищи. Об этом заявил диетолог Дани Борхес, передает «Лента.ру».

Он сослался на исследование Университета Скрантона, которое показало, что цельное необработанное зерно в попкорне помогает насыщению и снижает тягу к еде, способствуя похудению. Кроме того, продукт богат полифенолами, замедляющими старение.

Специалист подчеркнул, что речь идет о домашнем попкорне без избытка масла, соли или сахара. Покупные готовые варианты, напротив, часто содержат вредные добавки и не рекомендуются для диетического питания.

Ранее эксперт София Кованова рассказала об опасности интенсивных тренировок после праздников.