Аукцион по продаже аэропорта Домодедово пройдет 20 января

Продажа компании «ДМЕ Холдинг», управляющей активами аэропорта Домодедово, состоится в формате аукциона 20 января. Определена стартовая цена реализации — 132,266 миллиарда рублей. Участникам торгов необходимо внести задаток в размере 26,45 миллиарда рублей.

Аукцион будет проводиться на электронной площадке «РТС-тендер». Прием заявок начнется 13 января в 0:01 по московскому времени и завершится 19 января в 18:00. Организатором торгов выступает ПАО «БАНК ПСБ». Предметом продажи является 100 процентов уставного капитала ООО «ДМЕ Холдинг». Согласно условиям, договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти дней после официального объявления итогов аукциона, следует из текста извещения.

Еще в октябре Домодедовский городской суд Московской области взыскал три миллиарда рублей по неуплаченным налогам с бывших владельцев аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.

Генеральная прокуратура подала соответствующий иск к компаниям группы «Домодедово» и участникам схемы владения аэропортом в конце января 2025 года. Уже в октябре сотрудники надзорного ведомства сообщили о предотвращении возможного вывода около 18,5 миллиарда рублей из организации.