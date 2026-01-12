Аукцион по продаже аэропорта Домодедово пройдет 20 января

Аукцион будет проводиться на электронной площадке «РТС-тендер». Прием заявок начнется 13 января в 0:01 по московскому времени и завершится 19 января в 18:00. Организатором торгов выступает ПАО «БАНК ПСБ». Предметом продажи является 100 процентов уставного капитала ООО «ДМЕ Холдинг». Согласно условиям, договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти дней после официального объявления итогов аукциона, следует из текста извещения.