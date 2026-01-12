Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция судного дня», передала второе сообщение за сутки. Сигнал прозвучал 12 января в 19:23 по московскому времени.
В эфире был зафиксирован следующий набор: «НЖТИ 78367 КОРТОДОНГ 1585 6817». Утром того же дня радиостанция уже выходила в эфир — в 10:37 по московскому времени было передано слово «НУТОШАТО». До этого УВБ-76 не проявляла активности с 5 января.
Первым сообщением радиостанции в 2026 году стало слово «ГЛОТАНЬЕ», прозвучавшее после полуночи 1 января. Следующий выход в эфир состоялся 5 января, тогда была передана фраза «ВКРАПЛЕНЬЕ».