Первая ракетка мира Соболенко прямо с корта намекнула парню, что хочет замуж

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко после победы на теннисном турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене в воскресенье, 11 января, намекнула своему возлюбленному Георгиосу Франгулису, что ждет предложения руки и сердца.
— Спасибо команде за то, что терпите меня. Вы лучшие люди в мире хотя бы из-за того, что все еще находите способы меня терпеть. Спасибо, ребята, люблю вас. Спасибо моему парню. Надеюсь, что скоро смогу называть тебя как-нибудь по-другому (смеется). Я просто давление на тебя немного повысила, хорошо? Спасибо всем большое, — высказалась спортсменка на корте после церемонии награждения.
Соболенко выиграла турнир в Брисбене, в финале одержав победу над украинкой Мартой Костюк со счетом 6:4 и 6:3. Белоруска побеждает на этом чемпионате второй год подряд, передает РИА Новости.
В тот же день Арина Соболенко высказалась, что воспринимает отказ Марты Костюк пожать ей руку после финала турнира WTA как позицию соперницы и не переживает по этому поводу. Спортсменка подчеркнула, что во время игры ее внимание сосредоточено только на теннисе.