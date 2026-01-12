Бастрыкин взял на контроль дело о смерти мальчика в больнице Челябинска

Бастрыкину сообщили о жалобе из Челябинска.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти мальчика в челябинской больнице. Об этом рассказали представители СК РФ.
«Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее в СК поступило обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летнему мальчику в Челябинске. В октябре прошлого года ребенок, страдающий врожденным заболеванием, был доставлен в одно из медицинских учреждений для плановой операции. После проведения хирургического вмешательства состояние малолетнего стало ухудшаться, однако врачами мер реагирования принято не было. Несмотря на последующий экстренный перевод ребенка в другое лечебное учреждение, в декабре он скончался, отметили в ведомстве.