Бастрыкин взял на контроль дело о смерти мальчика в больнице Челябинска

Ранее в СК поступило обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летнему мальчику в Челябинске. В октябре прошлого года ребенок, страдающий врожденным заболеванием, был доставлен в одно из медицинских учреждений для плановой операции. После проведения хирургического вмешательства состояние малолетнего стало ухудшаться, однако врачами мер реагирования принято не было. Несмотря на последующий экстренный перевод ребенка в другое лечебное учреждение, в декабре он скончался, отметили в ведомстве.