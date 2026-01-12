В отношении Долиной, ее дочери и внучки возбудили производства о выселении

В отношении Ларисы Долиной и членов её семьи возбуждены дела о принудительном выселении из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает «База».
Судебные приставы завели три отдельных исполнительных производства. Помимо самой певицы, они касаются её дочери Ангелины и внучки Александры, так как те были зарегистрированы по этому адресу.
У всех троих теперь есть пять дней на то, чтобы добровольно освободить помещение. В случае неисполнения требования последуют принудительные меры.
Напомним, Мосгорсуд ещё в конце декабря постановил, что Долина должна немедленно покинуть эту квартиру и передать её законной владелице Полине Лурье.