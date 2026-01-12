Сын Кадырова опроверг информацию о массовой драке на турнире по борьбе в Грозном

Он подчеркнул, что информация о массовой драке не соответствует действительности, и соревнования завершились по плану. Кадыров отметил, что причиной ситуации стали эмоции юных спортсменов, не всегда умеющих контролировать себя на площадке. С зачинщиком инцидента уже провели профилактическую беседу.
«Мы все понимаем, что на спортивных площадках подобные ситуации могут возникать, особенно среди юных атлетов, которые иногда не контролируют свои эмоции. Не следует придавать этому инциденту межнациональный характер или выставлять его как массовую драку. На видео видно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих», — написал сын Кадырова в Telegram-канале.
Напомним, что по некоторым данным, после финального поединка на первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе в Грозном произошла массовая потасовка. В завязавшейся драке участвовало около 30 человек. Началось всё с конфликта между спортсменами из Северной Осетии и Чечни после объявления победителя схватки Давида Ваниева. Проигравший ему Турпал Алхоев нанёс несколько ударов ногой победителю, после чего к спортсменам присоединились зрители и тренеры из зала.
