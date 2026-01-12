Ученые выяснили, что грудное вскармливание снижает риск депрессии у матерей

Длительное грудное вскармливание значительно снижает риск развития депрессии и тревожных расстройств у матерей даже спустя десять лет после родов. К такому выводу пришли ученые, передает «Газета.Ru».
Исследователи в течение десяти лет наблюдали за 168 женщинами после их второй беременности, анализируя связь между опытом грудного вскармливания и психическим здоровьем. Оказалось, что каждая дополнительная неделя исключительно грудного вскармливания в течение жизни была связана со снижением вероятности депрессии и тревожности примерно на два процента.
Среди участниц, кормивших грудью, особенно в течение длительного срока, проблемы с психическим здоровьем в среднем возрасте фиксировались реже. В то же время женщины, у которых позже была диагностирована депрессия или тревожность, изначально кормили грудью меньше и менее продолжительно.
Авторы работы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, поскольку выборка была небольшой, а данные основывались на самоотчетах. Тем не менее результаты указывают на возможную долгосрочную пользу грудного вскармливания для психического благополучия матери.
Ранее психолог Карина Иванова рассказала, как не выгорать от материнства.