Ученые выяснили, что грудное вскармливание снижает риск депрессии у матерей

Исследователи в течение десяти лет наблюдали за 168 женщинами после их второй беременности, анализируя связь между опытом грудного вскармливания и психическим здоровьем. Оказалось, что каждая дополнительная неделя исключительно грудного вскармливания в течение жизни была связана со снижением вероятности депрессии и тревожности примерно на два процента.