Белоруска Соболенко высказалась об отказе украинки Костюк пожать ей руку.

— Дело в их позиции. Что я могу сделать? Когда я выхожу на корт, то думаю только о теннисе. О том, что мне нужно сделать, чтобы победить. Неважно, кто по другую сторону сетки, я просто выхожу и соревнуюсь как спортсменка.